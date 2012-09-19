Герцогиня Кембриджская Кэтрин получила от Closer свои пикантные фото

Герцогиня Кембриджская Кэтрин получила от редакции французского глянцевого журнала Closer электронные носители с фотографиями, где она запечатлена полуобнаженной, сообщает агентство Франс Пресс.

Таким образом, редакция Closer исполнила условие суда города Нантер в положенный срок. Напомним, суд потребовал в течение 24 часов передать истцам все цифровые носители с фотографиями, где супруга принца Уильяма изображена на отдыхе на юге Франции с обнаженной грудью, под угрозой штрафа 10 тысяч евро за каждый день ожидания.

Однако в среду редакция датского еженедельника о шоу-бизнесе Se&Hoer сообщила, что издание намерено опубликовать десятки новых пикантных фотографий супруги принца Уильяма. Главный редактор издания рассказал, что папарацци предложили журналу 240 фотографий принца Уильяма и герцогини Кэтрин, но опубликуют "всего" 60-70 фото. О том, кто продал фотографии и сколько это стоило изданию, издатель ответить отказался.

Новые фото должны появиться в четверг в 16-страничном приложении к основному номеру.