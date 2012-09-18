Во Франции вынесен вердикт суда по делу о фото полуголой Кейт Миддлтон

Во Франции состоялось судебное заседание, на котором было рассмотрено дело о пикантных фотографиях герцогини Кембриджской. Суд запретил журналу Closer публиковать фотографии топлес супруги британского принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Пострадавшей чете герцогов Кембриджских полагается компенсация в размере 5 тыс. евро. Кроме того, суд потребовал от редакции Closer в течение 24 часов выдать цифровые копии фотографий загорающих Уильяма и Кейт и удалить их с сайта. В случае промедления журнал будет оштрафован еще на 10 тысяч евро за каждый день просрочки, передает портал Lenta.ru. Такой же штраф последует в случае передачи фотографий третьим лицам или их повторной публикации.

Одновременно суд Нантера начал расследование по уголовному иску королевской семьи - о вторжении в личную жизнь со стороны журнала Closer и лично фотографа, сделавшего снимки.

"АН" писали что французский суд планировал рассмотрение иска Кейт Миддлтон без её участия во вторник. Супружеская чета герцогов Кембриджских находится на Соломоновых островах в рамках своей зарубежной поездки.