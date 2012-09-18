Суд во Франции сегодня вынесет решение по делу о фотографиях Кейт Мидлтон

Во Франции во вторник, как ожидается, суд вынесет решение по делу о пикантных фотографиях самой яркой представительниц британского королевского дома - Кейт Мидлтон. Супруга принца Уильяма требует запретить журналу Closer продавать ее снимки топлес другим изданиям и распространять их в сети.

Отдельный иск подан и к папарацци, который запечатлел, как загорает новоиспеченная герцогиня Кэмбриджская, напоминает "Эхо Москвы". Ему может грозить уголовная статья.

"АН" писали, что делом о фотографиях во Франции занимаются юристы принца Уильяма и его жены Кейт Мидлтон. Сама же супружеская чета находится на Соломоновых островах в рамках своей зарубежной поездки.