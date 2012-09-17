Журналистка, сделавшая фото Кейт и Уильяма, не считает себя виноватой

Француженка Валери Суо, сделавшая снимки принца Уильяма и Кейт Миддлтон в обнаженном виде, не считает себя виноватой ни в чем. Журналистка журнала Closer подчеркнула, что снимала загорающую Кейт, а вовсе не голую Кейт, сообщает Daily Mail.

Суо заявила, что высокопоставленную пару, загоравшую на одном из горных курортов во Франции, было прекрасно видно с дороги, вокруг не было выставлено никакой охраны. По ее словам, вокруг Уильяма и Кейт постоянно сновали другие посетители курорта и велосипедисты; казалось, что принц и его супруга забыли, что находятся в общественном месте.

По мнению журналистки, представителям королевской семьи следовало быть более бдительными, отдыхая в столь людном месте.

Публикация в прессе обнаженных фотографий Уильяма и Кейт в прессе стало для многих обывателей неожиданностью - большинство из них были уверены, что журналистка будет скрываться.

Журналисты французского издания Closer и итальянского таблоида Chi, опубликовавшие фотографии полуобнаженной Кейт Миддлтон, стойко переносят возникшую в обществе шумиху, спровоцированную ими же самими. Они считают, что, публикуя пикантные фотографии герцогини Кембриджской, не совершают ничего дурного.

А по словам главного редактора издания Chi Альфонсо Синьорини, в фотографиях, на которых герцогиня Кембриджская загорает топлес, "нет ничего ужасного или унизительного для человеческого достоинства". Он считает, что снимки не являются оскорбительными, а их публикация – признаком дурного вкуса издателей.

Редактор заявил, что даже личный звонок от самой королевы не заставил бы его отказаться от публикации снимков супруги принца Уильяма.

И теперь, кроме тех фотографий топлес, которые мир уже видел во французской "желтой" газете, сегодня были опубликованы и новые снимки. А распоряжение о публикации новых снимков молодой королевской четы дал Сильвио Берлускони, которому принадлежит медиахолдинг, в том числе и издание "Closer".