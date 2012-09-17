Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон подали иск во Франции

Юристы, представляющие британского принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, подали во Франции иск после публикации скандальных фотографий журналом Closer. В иске речь идет "о нарушении права на частную жизнь" молодой пары.

Британская чета намерена добиться строгого запрета на дальнейшую публикацию фотографий в прессе. Об этом сегодня сообщает Euronws.

Сами Уильям и Кейт в рамках своей зарубежной поездки посетили Соломоновы острова.