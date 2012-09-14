Супругу принца Уильяма запечатлели топлес. Королевская семья расстроена

Французский журнал Closer пообещал опубликовать фото топлес супруги принца Уильяма - Кэтрин, герцогини Кембриджской. Королевская семья расстроена этим известием, а супруги распространили официальное заявление, в котором отметили, что "опечалены фактом нарушения их частной жизни".

Снимки были сделаны во время десятидневного отпуска принца Уильяма и его супруги во французском замке племянника королевы лорда Лайнли в Провансе.

Издание иллюстрирует размытые кадры невысокого качества, по всей вероятности, сделанные с большого расстояния и впоследствии сильно увеличенные. Но тем не менее, на фото угадывается знаменитая супружеская пара, купающаяся в бассейне.

Представители королевской семьи заявили, что публикация этих фотографий напомнила монархам преследование СМИ принцессы Дианы незадолго до ее гибели в парижской автокатастрофе в 1997 году: "Все это весьма печально и относит нас на 15 лет назад, когда умерла принцесса Диана. Мы всегда придерживались позиции, что герцог и герцогиня имеют право на частную жизнь, и уж тем более, когда они находятся в отпуске в собственном бассейне".