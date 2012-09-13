Пенсионер подал в суд на телеканал за то, что его высмеяло жюри

Австрийский пенсионер подал в суд на немецкий телеканал RTL. Мужчина требует компенсацию в 21 тысячу евро за моральный ущерб. Он случайно попал в кадр популярнейшего в Европе кастинг-шоу молодых исполнителей «Deutschland sucht den Superstar».

Пенсионера в кадре увидели члены жюри конкурса (немецкого аналога телешоу «Фабрика звезд») и публично его высмеяли, а затем их комментарии попали на телевидение, передал Маяк.

После этого пенсионера начали высмеивать все друзья и знакомые, в результате чего у него развились психологические проблемы.