Пенсионер подал в суд на телеканал за то, что его высмеяло жюри
13 сентября 2012, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
Австрийский пенсионер подал в суд на немецкий телеканал RTL. Мужчина требует компенсацию в 21 тысячу евро за моральный ущерб. Он случайно попал в кадр популярнейшего в Европе кастинг-шоу молодых исполнителей «Deutschland sucht den Superstar».
Пенсионера в кадре увидели члены жюри конкурса (немецкого аналога телешоу «Фабрика звезд») и публично его высмеяли, а затем их комментарии попали на телевидение, передал Маяк.
После этого пенсионера начали высмеивать все друзья и знакомые, в результате чего у него развились психологические проблемы.