Алена Водонаева напугана - ночью к ней приходит неизвестный. Уже вторую ночь подряд в ее доме распоряжается незваный гость. Ведущая в шоке, она написала в Twitter: "Страшно, как никогда в жизни! Лежу в спальне, под одеялом. 4 часа ночи...".

Алена сейчас живет неподалеку от съемочной площадки реалити-шоу "Каникулы в Мексике", на тихоокеанском побережье Мексики. В отчаянии она обратилась к своим верным фанам: "Дорогие мои читатели, вы со мной? Мне нужна ваша поддержка! Поверьте, мне очень страшно. А кроме вас у меня в данный момент никого нет..."

Оказалось, что в дом ведущей кто-то пробрался, слышны шорохи, топот. И это был не человек!

А утром ведущая обнаружила, что ночной гость изрядно наследил на ее веранде: "На моей трассе полный трэш! Бутылки из-под воды раскиданы. Вещи разбросаны: носки, купальники. Журналы и книги раскиданы! Дома полный кавардак! Животное ночью все перевернуло! Поело все, что можно было и что нельзя. Выгрызло 5 штук манго. Сожрало все семечки, которые мне из России привезли... Отрыты даже сладости, которые были в тюбиках! Открутило и погрызло крышку сладкой пасты (конфеты). Следы зубов видно! Весь стол увазюкан грязными лапами. И теперь вопрос, что за чудище лазило у меня ночью? Я в шоке!"