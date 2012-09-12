Почему Ляйсан Утяшева опасается за свою жизнь

Известная спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева получила в подарок от мужчины автомобиль BMW X6.

Новенькую машинку девушке подарил бизнесмен Валерий Ломадзе. Это было два года назад. Через некоторое время Ломадзе захотел вернуть BMW себе, но Ляйсан машину уже продала.

Недавно на съемках телевизионного сериала «Чемпионки» чемпионка мировых первенств по художественной гимнастике предупредила режиссера фильма Павла Дроздова, что ее могут убить. На съемки фильма Утяшева приезжала с двумя охранниками, сообщает musring.ru.

34-летний Ломадзе, который, по его словам, три с лишним месяца «тесно дружил» с Утяшевой, подал на телеведущую в суд. Главное требование экс-любовника — возвращение 18 миллионов рублей, которые он якобы одолжил своей Утяшевой на покупку квартиры, не взяв расписку и поверив ее обещанию деньги вернуть.

Как сообщает РАПСИ, Мытищинский городской суд Московской области в среду, 12 сентября, оставил без рассмотрения иск к чемпионке мира и шестикратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля BMW X6.

В среду суд вынес определение об оставлении иска без рассмотрения, так как истец Ломадзе и его представитель не явились на судебное заседание. Если Ломадзе подтвердит уважительную причину своей неявки, то по его ходатайству судебное разбирательство может быть возобновлено", - сказал собеседник агентства.

Истец - гражданин Ломадзе - в заявлении указывал, что приобрел 5 октября 2010 года автомобиль BMW X6 2010 года выпуска. Через два дня он оформил на имя спортсменки Утяшевой доверенность на право управления и распоряжения указанным автомобилем, в том числе с правом снятия и постановки на учет в ГИБДД, а также продажи, сообщили ранее в Мособлсуде.

По словам представителя суда, заявитель утверждает, что в 2011 году из его квартиры были похищены вещи, в том числе документы на данный автомобиль. В январе 2012 года была отменена доверенность на имя Утяшевой.

На просьбу Ломадзе вернуть ему автомобиль Утяшева ответила отказом, так как автомобиль у нее отсутствовал. Позднее истцу стало известно, что 31 мая 2011 года индивидуальный предприниматель Астапов на основании агентского договора продал автомобиль BMW X6, при этом агентский договор был подписан Утяшевой.

Ломадзе считает агентский договор от 31 мая 2011 года недействительным.