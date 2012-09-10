Борис Ельцин скоро женится на модели Ирине Водолазовой из Ярославля

Борис Ельцин, внук и тезка первого президента РФ, живет за границей. Ельцин-младший предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Но светские обозреватели узнали, что Борис Ельцин сейчас встречается с моделью Ириной Водолазовой.

Ирина Водолазова уроженка Ярославля. Сейчас 28-летняя модель живет и работает в Лос-Анджелесе, сотрудничает с ведущими брендами: Jill Sander, Comme Des Garcons, Paco Rabanne и снимается для гламурных журналов.

На пальчике подруги Ельцина-младшего уже красуется обручальное колечко.

Папарацци писали ранее, что Борис Ельцин любит красивых девушек, причем с модельными данными. В разное время он встречался с моделью Еленой Максимовой, Жанной Агагишевой, Маргаритой Аннабердиевой, Шахри Амирхановой.