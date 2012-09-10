Инну Чурикову и ее мужа обокрали во время отдыха

В понедельник интернет-СМИ сообщают, что российскую актрису Инну Чурикову и ее мужа режиссера Глеба Панфилова обокрали во время отдыха на Кипре. Из номера гостиницы вынесли сейф с документами и деньгами.

Кража была обнаружена в воскресенье вечером, когда Инна Чурикова с мужем пришли в свой номер, одного из лучших на Кипре отелей, после прогулки. О краже сразу же оповестили сотрудников отеля, которые и вызвали полицию.

Как рассказала актриса, в сейфе были загранпаспорта и деньги.

В настоящее время полиция проводит расследование.