Елена Ваенга дала первое интервью после родов и рассказала правду (ВИДЕО)

Певица Елена Ваенга дала первое интервью после родов и рассказала всю правду. Первенец Ваенги сыночек Ванечка появился на свет 10 августа в Санкт-Петербурге. 35-летнюю певицу замучили вопросами - кто отец ребенка.

Ваенга ответила: «МЕНЯ ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ СПРАШИВАЮТ КТО ОТЕЦ РЕБЕНКА. Я ОТВЕЧАЮ – ЭЛВИС. СТАРИНА ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ПЕРВОМУ Я ТОЖЕ ТАК ОТВЕТИЛА». Первый - имеется ввиду Первый канал, где в субботу будет передача с участием Елены Ваенги «Да ладно!». Певица призналась, жалеет, что стала мамой только в 35. Артистка откровенно рассказала о своем сыночке Иване. И скоро она покажет его. По словам певицы, скоро пойдет мальчик, она выйдет с ним гулять, все и увидят.

Про Ивана Матвиенко Ваенга всегда отзывается очень хорошо. Как-никак - вместе они прожили 17 лет. По словам Елены, в расставании виноваты оба.

Сейчас ухаживать за малышом помогает сестра Татьяна. Елена не исключает, что у нее еще будут дети.