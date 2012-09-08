Ходят слухи, что у четы Безруковых вскоре родится ребенок. Это событие иначе, как чудом не назовешь. Ведь Сергей и Ирина вместе уже 12 лет, но за все это время им так и не удалось родить общего ребенка.

Все знают, что у 47-летней Ирины уже есть 22-х летний сын от первого брака с актером Игорем Ливановым, а вот у 38-летнего Сергея своих детей еще не было. И вот, совсем скоро на свет появится долгожданный первенец. Наверное, поэтому будущие родители так тщательно скрывают этот факт. Однако беременность Ирины уже не скрыть.

Сейчас в Тель-Авиве проходят съемки фильма "Джентльмены удачи-2". Ирина тоже прилетела в Израиль с мужем, в эту пору там самая жара, но актеры работали над летними сценами картины. Все заметили, что Ирина старалась как можно меньше появляться на солнце и предпочитала проводить время в комфортном номере отеля с кондиционером. Но когда она появилась на съемочной площадке в легком белоснежном платье, все увидели ее округлившиеся формы. Вот тогда стало ясно - Безруковы ждут пополнения в семействе.