Елена Ваенга назвала имя отца своего ребенка

Певица Елена Ваенга недавно родила первого ребенка - сына. Мальчика назвали Иваном. Но об отце ребенка артистка с самого начала молчала.

Но недавно на своем сайте Елена назвала имя малыша для очень любопытных: «МЕНЯ ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ СПРАШИВАЮТ КТО ОТЕЦ РЕБЕНКА. Я ОТВЕЧАЮ – ЭЛВИС. СТАРИНА ЭЛВИС ПРЕСЛИ. ПЕРВОМУ Я ТОЖЕ ТАК ОТВЕТИЛА». Первый - имеется ввиду Первый канал, где в субботу будет передача о Ваенге.

Были слухи, что Ваенга увезет своего малыша в Америку. Иван Матвиенко - кремень. Когда Елена родила, он сообщил, что тоже узнал о том, что Ваенга стала мамой только из прессы. В любом случае, пусть молодая мама и малыш будут здоровы.

Сейчас певица на сцену не выходит, она все своем время отдает первенцу. Но иногда находит минутку пообщаться со своими поклонниками. А их у певицы немало. Елену Ваенгу ждут и приглашают выступить в разных городах России.