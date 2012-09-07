В семью Дмитрия Певцова пришла новая беда

Семью известного актера театра и кино Дмитрия Певцова преследует череда несчастий. Только похоронили 22-летнего сына Дмитрия Даниила Певцова, который трагически скончался после падения с балкона.

А в пятницу стало известно, что отца актера сразил инсульт. 82-летний Анатолий Иванович Певцов попал в больницу неделю назад. Пожилому мужчине стало плохо еще 12 августа, но семья молчала о своем горе.

Мать Дмитрия Ноэми Семеновна рассказала, что у Анатолия Ивановича поражена рука и нога. Слава Богу, не пострадала речь. Родные люди очень верят, что отец Дмитрия Певцова поднимется.

22-летний Даниил скончался в отделении реанимации Боткинской больницы. Врачи сделали все возможное, Певцов был дважды прооперирован, однако несмотря на реанимационные мероприятия в сознание не пришел и скончался.

Даниил выпал с балкона 3-го этажа в центре Москвы в одном из домов на 1-й Брестской улице.