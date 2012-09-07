Звезда «Глухаря» закрутил нешуточный роман прямо на съемках

Любимец россиянок звезда «Глухаря» Влад Котлярский наконец нашел свою половинку. Избранницей 40—летнего актера стала коллега. С Еленой Морозовой Влад снимался в детективном сериале «СК».

Молодые люди сразу понравились друг другу. Актриса призналась, что им казалось, что окружающие их романа не замечают. Но близкие друзья возлюбленных знают, что Котлярский и Морозова живут вместе и свадьба не за горами.

Влад несколько лет жил с «амплуа» холостяка. И несмотря на многочисленных поклонниц, не устраивал свою личную жизнь. На актера положила глаз вдова азербайджанского банкира, пишет журнал «7 дней». Влюбленная дама устраивала в честь Влада вечеринки, дарила дорогие подарки. Но актер не поддался чарам восточной красавицы и нашел любовь на работе — на съёмочной площадке.