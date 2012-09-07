Роза Сябитова выдаст замуж свою дочь только за президента Татарстана

Всероссийская сваха Роза Сябитова успешно создает пары. Но сама она не замужем. И дочка Ксения у Розы уже взрослая, ее надо замуж выдавать скоро. Недавно Сябитова сделала из себя шикарную сексуальную женщину.

Сваха не скрывает, что похудела с помощью специалистов, увеличила грудь. Она очень довольная своей внешностью. Но вот подходящего мужчины пока не встретила. Роза встречалась с молодым мужчиной Игорем — обладателем потрясающей фигуры. Сябитова признается, что все еще выбирает мужчину по фигуре. А у Игоря тело «мускулистое, атлетическое, роскошное». Сябитова предпочла этого красавца высокопоставленному руководителю предприятия из космической отрасли. Но мудрая женщина быстро поняла, что Игорю она нужна только как обладательница нужных связей.

Лучшая сваха страны не унывает, видит, как с новой грудью на нее заглядываются мужчины. 20-летняя дочь Розы Ксюша даже заметила: «Мам, твоя грудь теперь лучше моей». По словам телеведущей, у ее дочки фигура итальянской женщины - естественный третий размер при росте 148 сантиметров и тонкой талии.

Роза Сябитова считает себя отличным профессионалом. Через несколько лет она хотела бы подобрать своей Ксюше хорошего жениха, достойного, пишет «7 Дней» «Планки у нас с ней высокие. К примеру, я не отказалась бы стать тещей президента Татарстана», - призналась Роза.

Вполне возможно, так и будет. Профессиональная сваха научит своих детей всем премудростям семейной жизни.