Мэтру российской эстрады композитору Илье Резнику очень понравилась "Света из Иваново", так понравилась, что он встретился с ней еще раз и подарил ей один из самых популярных своих хитов - песню "Кабриолет".

Илья Резник даже рассказал Свете что "за всех звезд: за Пугачёву, за Киркорова, за Леонтьева, за Лайму Вайкуле, за Успенскую" он получает в среднем 40 тысяч рублей. Маэстро также пожаловался на Любовь Успенскую и, найдя понимание у Светы, заочно отобрал у Любы Успенской прославивший ее суперхит и с барского плеча тут же подарил его Свете Курицыной на безвозмездной основе.

Света, конечно, не из стеснительных девушек и сегодня вечером она споет легендарный "Кабриолет" со сцены кафе MOSKA. Она считает, что лучше петь самой, пусть и немного фальшиво, чем открывать рот под фанеру.

А маэстро сказал, что считает Свету - органичной, человечной, а главное народной девушкой.