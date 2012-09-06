Андрей Аршавин намерен остаться в Лондоне

Андрей Аршавин - форвард лондонского футбольного клуба "Арсенал", намерен остаться в своей команде и отказаться от перехода в российские клубы. Кроме того, он приспособился к жизни в Англии и не хочет уезжать отсюда, так как намерен отправить детей в школу в этой стране.

Об этом в четверг пишет британское издание Evening Standard.

Как сообщают британские СМИ, Аршавин хочет побороться за место в основном составе лондонской команды, где он зарабатывает более пяти миллионов евро в год, не будучи игроком основного состава. Контракт 31-летнего футболиста с лондонским клубом заканчивается летом 2013 года.

По данным Evening Standard, интерес к Аршавину в России проявляли питерский "Зенит", а также московские ЦСКА и "Динамо".