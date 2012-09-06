Марина Хлебникова в 46 лет показала отличную фигуру (ФОТО)

Известная певица Марина Хлебникова выглядит шикарно в свои 46 лет. Этим летом артистка отдыхала на острове Пхукет в Таиланде. Хлебникова проводила время на роскошной яхте, где щеголяла в купальнике.









Марина призналась, что очень любит этот курорт, сообщает worldru.ru. Пхукет известен своими прекрасными пляжами и чистым лазурным морем. В Таиланде есть что посмотреть. Певица побывала и в национальном парке – настоящем тропическом лесу с многоуровневыми зарослями и высоченными деревьями.