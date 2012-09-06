Брошенный Шакирой любовник требует с артистки 45 миллионов долларов

Шакира бросила своего жениха - сына бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа - по причине его неверности, роман любовников длился около 10 лет, а разрыв произошел пару лет назад. Теперь Шакира беременна от другого, а брошенный жених требует с нее 45 млн долларов.

Свои требования Антонио назвал компенсацией за разрыв отношений, повлекшем убытки в размере около 200 млн долларов. Кроме того истец указывает в иске, что ради карьеры Шакиры он был вынужден оставить карьеру юриста и заняться ее продюсированием.

В настоящее время Шакира встречается с защитником футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике и ждет от него ребенка.