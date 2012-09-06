Брошенный Шакирой любовник требует с артистки 45 миллионов долларов
6 сентября 2012, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
6 сентября 2012, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
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