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Анфиса Чехова опубликовала фото гибрида мороженого с тараканом
6 сентября 2012, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Анфиса Чехова отдыхает с мужем Гурамом Баблишвили и сыном Соломоном на побережье Греции, 5 сентября супруг Чеховой отметил день рождения, а Чехова выложила в Твиттере пару новых фотографий.
Вот что будет, если скрестить мороженое с тараканом)) , - так подписала Анфиса это фото.
Укачивая сына, именинник укачался сам), - пишет счастливая мать и жена.
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