Анфиса Чехова опубликовала фото гибрида мороженого с тараканом

Телеведущая Анфиса Чехова отдыхает с мужем Гурамом Баблишвили и сыном Соломоном на побережье Греции, 5 сентября супруг Чеховой отметил день рождения, а Чехова выложила в Твиттере пару новых фотографий.









Вот что будет, если скрестить мороженое с тараканом)) , - так подписала Анфиса это фото.









Укачивая сына, именинник укачался сам), - пишет счастливая мать и жена.