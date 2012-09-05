В Интернете обсуждают видеоролик - школьница дала сдачи учителю-грубияну, ВИДЕО

В среду в Интернете очень живо обсуждается видеоролик, на котором школьница младших классов на уроке английского языка дает сдачи учителю-грубияну, который в агрессивной форме поясняет урок ребенку и унижает ее перед всем классом.

После нескольких оскорбительных жестов в свою сторону девочка бьет учителя ногой и убегает.

В сети большая часть посмотревших этот ролик встали на сторону девочки.

А известный российский писатель и радиоведущий Алекс Экслер разместил этот ролик и свои комментарии к нему в своем блоге. Он написал: "Молодец девочка, все правильно сделала. Таким бездарным учителям только так и отвечать. Мужику тоже повезло. Прославится теперь на весь Интернет".