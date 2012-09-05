Солистка «Блестящих» Ксения Новикова отвоевала детей у гражданского мужа

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова наконец смогла отвоевать у гражданского мужа детей. Похищение Андреем Середой малышей 4-летнего Мирона и 2-летнего Богдана стоило Ксении нескольких лет жизни.

Еще в январе начались страдания певицы — ее гражданский муж украл сыновей и вывез обманным путем в Лондон.

Несмотря на то, что по постановлению российского суда эти дети должны были жить с мамой по месту регистрации, Середе удалось сделать сыновьям вторые загранпаспорта и вывезти их из России. Мужчина обиделся, что Ксения вышла на работу, продолжила карьеру и не уделяет детям времени. В феврале Андрей пытался оспорить решение суда, но Мосгорсуд отказал.

Ксения Новикова «била во все колокола». Англия, гражданином которой является отец ее детей, не собиралась выдать малышей обратно. Бабушка мальчиков на телефонные звонки отвечала, что детей никто не похищал, внуки на рождественских каникулах.

Ксения летом ездила в Лондон, казалось их отношения с мужем наладились. Прошла информация, что она покинет группу «Блестящие». Андрей Середа потребовал, чтобы Ксения выступила по ТВ и публично отказалась от слов, которые она говорила: он не алкоголик, ее не бил, а дети в Лондоне на законных основаниях. Он также требовал, чтобы Новикова ушла из группы и хотел, чтобы она оказалась от него в полной финансовой зависимости.

В августе Середа отправился с детьми в Испанию на море. Во время отдыха у старшего сына поднялась высоченная температура. Ксения немедленно вылетела в Барселону. Ей удалось уговорить мужа разрешить в очередной раз увидеть детей. Шантаж с его стороны продолжался. Он также хотел сделать детям английское гражданство, обещая, что в этом случае Ксения сможет приезжать к детям в любое время.

В Барселоне артистке помогала адвокат Мария Тимофеевская. Не обошлось без скандала. В курортном городке Кульера, где снимал квартиру Андрей, он забаррикадировал вход. Ксения просила пустить своего адвоката. Соседи вызвали полицию. Приехали копы и забрали Середу с Ксенией в участок. Несколько часов с помощью переводчика полицейские изучали документы, проверяли факт обращения к генконсульство и публикации в российских СМИ.

По законам Испании задерживать мужчину оснований не было, его отпустили. Но местный суд запретил вывозить детей из страны. Середа попытался с сыновьями скрыться, перевез их в другое место.

На следующий день отец-похититель все же пришел к судье. Адвокату удалось его убедить, что в случае неявки последствия будут очень неприятные, сообщает «Экспресс-газета».

В итоге по решению суда забрали детей. Теперь Середе нельзя приближаться к Ксении ближе чем на 500 метров. По словам защиты Новиковой, дети певицы были очень рады, что возвращаются с мамой в Москву.