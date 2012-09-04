Известную российскую гимнастку бывший друг обвинил в мошенничестве

Известная российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева попала в неприятную историю. Она стала фигурантом уголовного дела, заведенного по заявлению ее бывшего друга, который обвиняет девушку в мошенничестве, а точне - в краже его 24 миллионов рублей, имущества и различных ценностей.

Интернет-СМИ предполагают, что обиженный мужчина просто мстит девушке за разрыв отношений.

Однако в этой скандальной истории многое остается непонятным - почему-то мужчина обратился в суд только спустя год после якобы произошедшей кражи. И при этом он во всех своих неудачах винит мать Ляйсан Зульфию, которая скоропостижно скончалась 12 марта от сердечного приступа.