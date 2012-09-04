Балерина Анастасия Волочкова опубликовала новые снимки с отдыха
4 сентября 2012, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова с завидным постоянством информирует поклонников о своей творческой жизни и жизни личной, подтверждая рассказанное фотоснимками, на этот раз публике предложены фото с отдыха на Крите.
Во время отдыха Настя насладилась игрой в бильярд, что подтверждают ее фото.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:ЕП
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//Общество
Под Астраханью нашли живым и здоровым потерявшегося португальца
//Общество
//В мире
Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня
//Новости СМИ2
//Общество
Народ скидывается на помощь арестантам после московских митингов
//Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках и опубликовал их перечень
Анфиса Чехова недавно встречалась с Анастасией Заворотнюк. В основном говорили о детях и еде
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
Волочкову обвинили в злоупотреблении фотошопом для "удлинения" ног
//Общество
Почему оштрафовали молодожёнов за романтический жест на крымском мосту
//Общество
//В мире
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии арестован россиянин
//В мире
Пострадавшую в Турции девочку могут в ближайшие дни перевезти в Россию
//В мире
//В мире
//Культура
//Новости партнеров
//В мире
Порошенко объяснил, почему не присутствовал на праздновании Дня независимости Украины
//В мире
Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках
//Новости СМИ2
//В мире
Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины
//В мире
В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком
//Культура
//Новости МирТесен
//Общество
//Наука
//Общество
//Спорт
Агент Абрамов: Заявление Кикнадзе о готовности продать Миранчуков – плохой посыл
Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны
//Авторы АН
Все авторы >>
//новости партнеров
//самое читаемое
//Новости СМИ2
//Новости ADWILE
//Новости advert.mirtesen.ru
//Читайте также
- Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии шахтерам
- Крымский мост в моем сердце, или почему я хотел обнять Путина
-
//Новости Lentainform.comЗагрузка...Загрузка...