Экс-участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Александр Задойнов попал в автомобильную аварию, как пишут Интернет-СМИ, в ДТП никто серьезно не пострадал, участники аварии отделались легким испугом.

Ущерб, как сообщается, был причинен автомобилям, авария, по данным 7d.org.ua, произошла по вине Задойнова.

Александр уже заявил, что сожалеет о ДТП, так как даже не успел извиниться перед другим водителем, потому что тот уехал сразу после оформления протокола.