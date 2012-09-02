Анастасия Волочкова обнажилась перед телекамерами

Балерина Анастасия Волочкова, то и дело публикующая в Сети свои фото эротического характера, умудрилась прилюдно обнажиться перед телекамерами журналистов одного из телеканалов и предстала перед журналистами без нижнего белья.

«Мое творчество и мое современное шоу направлены на привлечение не только массового зрителя, но и, конечно, мужчин», - с улыбкой поясняет Волочкова, уверенная, что ее сексуальность и красота дарят людям радость и восхищение.