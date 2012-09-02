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Организаторам «Дома-2» придется искать еще одну ведущую: Бузова беременна

2 сентября 2012, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Организаторам «Дома-2» придется искать еще одну ведущую: Бузова беременна

Организаторам реалити-шоу «Дом-2» в скором времени придется искать еще одну ведущую. Ведущая популярной передачи Ольга Бузова ждет первенца. О беременности Оли сначала проговорилась участница «Дома-2» Евгения Феофилактова, которая сама находится в интересном положении.

Говорят, Бузова уже лично подтвердила свою беременность. Оля - любительница тусовок, стала отказываться от приглашений на шумные вечеринки. Малыш появится на свет в конце зимы в 2013 году.

Ольга всегда мечтала о большой семье, чтобы у нее был не один ребенок.

Напомним, 27 июня сбылась мечта Ольги Бузовой - она стала женой. Телеведущая вышла замуж за полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова. Кстати, у Димы уже есть дочь от первого брака.

Почему придется искать новую ведущую? Ксения Собчак ушла в политику, Ксения Бородина увлечена новым проектом «Перезагрузка». Но на место ведущей уже метит Евгения Феофилактова. После родов.

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