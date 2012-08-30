Старший сын актера Дмитрия Певцова 22-летний Даниил все еще находится в тяжелом состоянии. Молодой актер был госпитализирован в субботу, 25 августа в Боткинскую больницу после падения с третьего этажа.

Медики обнаружили у молодого человека перелом основания черепа и многочисленные травмы.

Сын актера находится в отделении нейрореанимации, его состояние по-прежнему тяжелое, сообщает РИА Новости.

Даниил Певцов родился 5 июня 1990 года в Москве. В начале 90-х переехали с матерью, актрисой Ларисой Блажко, в Канаду. Он пошел по стопам отца. В 2012 году окончил ВГИК, актерский факультет (мастерская А.Я.Михайлова).