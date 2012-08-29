Актриса Анастасия Цветаева родила дочку в Тель-Авиве (ФОТО)

Известная российская актриса Анастасия Цветаева во вторник родила дочку. Девочка появилась на свет в одной из клиник Тель-Авива. Настя с семьей сейчас живет в Израиле. По словам самой актрисы, 28 августа - день потрясающий.

Старший сын пошел во второй класс, и родилась дочка. Отец малышки - Надан Ольган - первый законный муж актрисы. На своей страничке в ЖЖ Анастасия рассказала, что они с дочкой чувствуют себя хорошо. Но у нее немного болит шов - рожала путем кесарева сечения. По словам молодой мамочки, вес новорожденной - 3100, рост 50 см. Имя пока не сказала.









Анастасия Цветаева актриса фильмов: «Займемся любовью», «Даже не думай», «Грозовые ворота», «Тариф новогодний». Стала популярной после съемок в клипе группы «Звери» на песню «Все, что касается».