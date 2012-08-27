Премьер-министр стал отцом

Солист популярной группы «Премьер-министр» Сергей Демянчук стал отцом. 24 августа жена певца Наталья родила очаровательную девочку. Вес малышки — 2470 граммов, рост 47 сантиметров.

Счастливый Демьянчук рассказал, что дочка миниатюрная, вся в маму. Но очень похожа на него в детстве: волосы русые с рыжим отливом, глазки голубые. Сейчас в семье идёт активное обсуждение имени для новорожденной. По словам Сергея, рассматривается сразу несколько вариантов. Очень скоро супруги объявят, как назвали дочку.

Бабушки и дедушки малышки живут на Украине, но с внучкой уже познакомились: гордые родители продемонстрировали её родственникам по «Скайпу».



«Впервые увидев дочку, я не смог сдержать слёз, - признаётся молодой отец. - Сразу осознал, что дети — это самое главное в жизни».

Одними из первых Демянчуков поздравили коллеги Сергея по «Премьер-министру». Кстати, дочка сделала своему папе сюрприз: появилась на свет как раз накануне того дня, на который у «премьеров» было запланировано сразу четыре концерта.