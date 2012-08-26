Телеведущая Виктория Боня возвращается в Москву
26 августа 2012, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Несмотря на то, что телеведущая Виктория Боня получила вид на жительство в Монако, она решила вернуться к работе в Москву, но только на один день, о чем поспешила сообщить поклонникам в своем блоге.
- Вот так очень неожиданно, сегодня лечу в Москву по работе, всего на один денек,- написала Боня в блоге.
В ближайшее время Боня выступит в качестве ведущей одного из шоу и примет участие в специальном фотопроекте Анастасии Калманович.