Развод Кэти Холмс и Тома Круза: Бывшая жена не получит ни цента

Стали известны пикантные подробности развода актерской четы: Кэти Холмс и Тома Круза, родителей шестилетней Сури. Согласно решению суда, актриса не получит от Круза ни цента, однако алименты Круз платить обязан.

На содержание Сури Том Круз будт платить алименты в размере $400 тысяч в год, или по $33 тысяч ежемесячно.

Отдельной строкой в решении суда, основанном на брачном контракте, прописаны расходы на стоматологические и медицинские расходы его дочери, обучение в школе и колледже.

Интересно, что Сури будет учиться в школе сайентологической направленности, которую выбрал Том Круз. Кэти Холмс не смогла добиться в суде перевода дочери в католическую школу.

Согласно брачному контракту, после развода Холмс могла бы получить половину состояния Тома в том случае, если их брак продлился бы 11 лет. В данный момент состояние Круза оценивается в $250 миллионов.