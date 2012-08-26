Анастасия Волочкова обнажилась в бане певицы Мадонны
26 августа 2012, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова, недавно вернувшаяся с Крита, где отдыхала в кругу семьи, вновь порадовала своих многочисленных поклонников «обнаженкой»: Волочкова сфотографировалась в бане Мадонны.
Фото обнаженной Волочковой опубликовано в ее Тwitter.
Анастасия на фото предстала полностью обнаженной, прикрытой лишь банными вениками.
"Роскошная гостинная в бане.Попарилась на славу", - подписала снимок Волочкова.