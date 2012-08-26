Анфиса Чехова разместила новые фото в своем микроблоге

Телеведущая Анфиса Чехова продолжает радовать поклонников публикациями новых фотографий в Твиттере, Чехова разместила свое фото, сделанное на съемках "Любовь по звездам" и фото отца своего ребенка "с тренировочным сыном".









Подпись под фотографией Гурама Баблишвили более, чем красноречивая «Папа и тренировочный сын! Отцовство дело серьезное))))», - шутит Чехова. Сын Соломон родился у Чеховой и Баблишвили в мае этого года.

«Съемки "Любовь по звездам" были тяжелыми. Но мы сделали это», - делится Чехова с поклонниками.