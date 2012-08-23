Певица Пелагея тайно развелась с мужем (ВИДЕО)

Певица Пелагея развелась со своим мужем Дмитрием Ефимовичем. Развод дочери с экс-режиссером телешоу "Comedy Women" подтвердила мама артистки и по совместительству директор ее группы Светлана Ханова.

Пелагея не любит шумихи вокруг своей личной жизни. Бывший супруг певицы старше ее на 11 лет.

Известно, что Дмитрий и Пелагея, познакомились еще в 1997 году. Тогда юную Пелагею Ханову, уникальным голосом которой восхищался весь мир, пригласили как звезду поучаствовать в выступлении команды КВН Новосибирского университета, где играл Ефимович. Потом они уже встретились в Москве, когда Пелагея стала уже взрослой красивой девушкой. Они поженились в 2010 году.

Пелагея взяла фамилию мужа. Недавний развод нигде не афишируется, пишет "7 Дней". А на фотографиях на своей интернет-страничке Дмитрия появились его фото с разными симпатичными девушками.