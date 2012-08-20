Актеру Дмитрию Орлову пришлось стать "воскресным" папой своей единственной дочери Тани. Дмитрий Орлов и актриса Ирина Пегова развелись со скандалом почти год назад после восьми лет брака.

Бывшие супруги делили недвижимость и имущество через суд, что напрягало как Ирину, так и Дмитрия. И только недавно они договорились по воспитанию дочери.

Дмитрий Орлов с Танечкой видится исключительно на выходных. Он может забирать дочку к себе. В одно из воскресений папа с дочкой провели время на конюшне. Ранее Ирина Пегова жаловалась, что бывший муж мало времени уделяет ребенку.

Сейчас у Орлова есть девушка. Он ведет программу на телевидении "Между нами девочками", где эксперты дают советы женщинам и мужчинам, попавшим в различные ситуации в личной жизни.

По словам актера, перед разводом он консультировался с психологом, чтобы ребенок легче перенес расставание родителей.