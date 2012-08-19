Киркоров впервые рассказал, почему ему родила ребенка суррогатная мать

Известный певец Филипп Киркоров впервые рассказал, почему детей ему родила суррогатная мать. Артист недавно с небольшим перерывом стал стал отцом двоих детей - дочери и сына.

Король российской эстрады сразу не скрывал, что детей ему родила суррогатная мать. Киркоров уверяет, что воспользовался услугами суррогатного материнства для себя. С появлением детей его жизнь стала ярче, заиграла новыми красками. Артист признался, что заявил об этом октровенно, на весь мир, чтобы подать пример бездетным парам, которые не могут естественным путем зачать и выносить ребенка, сообщает 7d.org.ua.

Певец ранее говорил, что очень боится одиночества.

Не все друзья поддержали открытость Филиппа. Он подробно рассказывал о первенце - Алле-Виктории. В Интернете появились фото крестин малышки. Про сына Мартина он таких подробностей не говорит.