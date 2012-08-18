Оксана Ряска из «Дома 2» призналась, что скучает по Ксении Собчак

Участница реалити-шоу «Дом 2» Оксана Ряска призналась, что скучает по бывшей ведущей проекта Ксении Собчак. Оксана так и написала в Твиттере Ксении: «Доброй ночи, Ксения Анатольевна! Очень скучаем по вам и любим, очень вас не хватает. С уважением, Оксана Ряска участница «Дома 2».

Напомним, Ксения Собчак в начале июля попрощалась со всеми. Сейчас она отдыхает с друзьями на яхте.

А жизнь в «Доме 2» идет своим чередом. Вести программу с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой будет очередная блондинка Дарья Пынзарь. Даша - участница реалити-шоу, которое находится в Книге рекордов Гиннесса как самое продолжительное шоу в истории. В мае 2010 года Дарья вышла замуж за участника проекта Сергея Пынзаря. В июле 2011 года они стали родителями. Сына Артема сейчас растит мама Даши.