Участница скандального реалити-шоу "Дом-2" Оксана Ряска призналась, что ей не хватаем Ксении Собчак. Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Собчак работала на этом проекте в самого начала, восемь лет. 6 июля она попрощалась и ушла.

Оказывается, некоторым участникам "Дома-2" ее не хватает. "Доброй ночи, Ксения Анатольевна. Очень по вам скучаем и любим, очень вас не хватает. С уважением, Оксана Ряска участница "Дома-2", - призналась Оксана Ряска.

Напомним, сейчас ведущие "Дома-2" Ксения Бородина, Ольга Бузова и начинает Даша Пынзарь.