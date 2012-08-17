Анфиса Чехова делится радостями семейной жизни

Телеведущая Анфиса Чехова дала интервью, в котором опровергла многочисленные слухи о своей семейной жизни: по словам Чеховой, отец ее сына Соломона Гурам Баблишвили с удовольствием выполняет обязанности молодого отца.

Гурам помогает ухаживать Чеховой за ребенком, а Соломон, на радость родителям, растет не по дням, а по часам.

Анфиса Чехова также рассказала, что уже похудела на 2 килограмма, так как во время беременности много работала, летала из Москвы в Киев.

Анфиса Чехова уже вышла на работу.