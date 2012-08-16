Музыкант Элтона Джона найден мертвым, полиция подозревает суицид

Бас-гитарист Боб Берч найден мертвым, тело музыканта с огнестрельным ранением обнаружено недалеко от его дома в Калифорнии, хотя полиция рассматривает версию суицида - причин сводить счеты с жизнью у бас-гитариста не было.

По результатам экспертизы, алкоголя или наркотиков в крови Берча не обнаружили.

На сайте Элтона Джона сказано, что Боб Берч был бессменным членом группы Джона с 1992 года, отмечается его вклад в исполнение одной из самых известных песен – «Свеча на ветру» (1997).

Берч работал с такими звездами как Шер, Стинг, Тина Тёрнер и многими другими.