Молодая мама Виктория Боня поделилась секретами своей диеты - ФОТО

Российская телеведущая Виктория Боня, ставшая весной мамой дочки Анджелины, на отдыхе в Испании сбросила вес без лишних хлопот и поделилась рецептом красоты с аудиторией своего блога в интернете.

На фото - Виктория Боня, отчаянно напоминающая одну американскую актрису, именем которой назвала дочь Анджелину.

"Мой вес сегодня - 55,5 кг! - поделилась радостью Виктория Боня. Рецепт красоты от Виктории Бони - йога, дробное и правильное питание. Виктория Боня придерживается среднеземноморской диеты, предпочитая свежие овощи, рыбу и фрукты. Боня прибегает к услугам мезотерапии.

В Марбелье Виктория Боня отдыхала в компании гражданского мужа Алекса Смерфита.