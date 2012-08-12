В преддверии выхода нового фильма с французской актрисой и певице Ванессой Паради в главной роли, бывшая возлюбленная Джонни Деппа и мать его двоих детей дала интервью в рамках рекламы картины.

Беседа с журналисткой оказалась одной из первых после расставания Паради и Деппа, проживших в гражданском браке более 10 лет. Ванесса Паради рассказала, что много работает, воспитывает детей и старается не грустить.

На все вопросы о Джонни Деппе Паради отмолчалась, отметив, что имеет полное право рекламировать фильм со своим участием, но "... не хотела бы, чтобы кто-то наживался на моем горе".