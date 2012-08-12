Эвелина Бледанс берет сына Семёна на съемочную площадку - ФОТО

Актриса Эвелина Бледанс, как любящая мама, не оставляет новорожденного сына Семёна практически ни на минуту, Эвелина считает, что должна посвящать ребенку все время и берет его с собой даже на съемки.

От имени Семёна Бледанс ведет микроблог в Твиттере, в блоге постоянно появляются новые записи. Так, на днях Сёмочка не узнал маму, которая была в гриме для роли гламурной барышни в телешоу "Одна за всех".

"Как все родители, мама взяла меня к себе на работу) и теперь вместо "агу" мне придется сказать "Иу!". Шок! Сын Бледанс не признал в губах Бледанс собственную мать))".