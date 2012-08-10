Телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина продолжает выкладывать в Твиттер фотоснимки своего времяпровождения в компании Михаила Терехина, с дочкой Марусей и в любых других обстоятельствах.

Бородина выложила фотографию пикантного содержания, видимо, следуя примеру Анастасии Волочковой.

Аудитории Твиттера Бородиной представлено фото топлесс: Бородина загорает на пляже и не теряет времени даром, публикуя фото.