Мадонна надеется, что активисток Pussy Riot скоро освободят

Американская певица Мадонна надеется что три участницы панк-группы Pussy Riot будут вскоре освобождены.Напомним, из пяти девушек, утроивших панк-молебен в Храме Христа Спасителя, арестованы трое - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, - им грозит до семи лет тюрьмы.

"Я надеюсь, что судья проявит к ним снисхождение и они вскоре будут освобождены", - приводят западные СМИ слова Мадонны, которое поп-дива сделала в Москве. Визит в Москву Мадонна нанесла рамках мирового турне MDNA, 7 августа певица выступит в столице, а 9 августа - в Санкт-Петербурге.