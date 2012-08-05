Анастасия Волочкова сфотографировалась на Крите почти нагишом - ФОТО

Балерина Анастасия Волочкова то и дело, видимо, не без удовольствия и гордости, публикующая свои фото в стиле "ню", не смогла отказать своим желаниям и во время отдыха на Крите снова провела фотосессию.

И если Волочкова пишет в блоге, что «Я специально поселилась в прекрасном тихом месте, чтобы нас никто не увидел. Игорь не публичная личность. Он не хочет, чтобы его фото появлялось в прессе. Дайте нам побыть вдвоем!», - то публикация данного фото говорит, напротив, о желании балерины снова привлечь внимание аудитории блога к своей персоне.