Самостоятельность и уравновешенность стали неотъемлемыми качествами Бритни Спирс

Западные СМИ отмечают, Бритни Спирс после участия в американской версии шоу Х-фактор, вернулась к настоящей жизни. Напомним, ранее у Спирс были серьезные проблемы, приведшие к назначению опекуна.

Теперь Бритни забыла о нервных срывах и алкоголе, стала больше внимания уделять своей фигуре и здоровью, чаще общаться с двумя детьми. Таблоиды отмечают, что в настоящее время опекуном Бритни является ее жених - Джейсон Травик, однако с ним у Бритни в последнее время не все так гладко - между влюбленными участились ссоры.